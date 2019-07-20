В Рязани поймали 16-летнего юношу на мопеде без «прав»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Семчине поймали 16-летнего студента одного из средне-специальных заведений на мототранспортном средстве «ЗиД 50-01». Об этом сообщила
Юноша управлял мопедом без «прав». Полиция составила протокол на отца нарушителя и провела с родителями профилактическую беседу.
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