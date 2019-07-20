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17:52, 20 июля 2019 377
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В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на российских дорогах

В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на российских дорогах

В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на российских дорогах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, причиной смертей в ДТП чаще всего становится выезд на встречную полосу движения.

«Одно из решений проблемы — разделение потоков транспорта. Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте „Безопасные и качественные автомобильные дороги“», — сказали в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что за шесть месяцев этого года количество дорожных аварий снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших — на 5,4%, а раненых — на 0,5%.


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