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В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на российских дорогах. Как сообщили
«Одно из решений проблемы — разделение потоков транспорта. Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте „Безопасные и качественные автомобильные дороги“», — сказали в ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что за шесть месяцев этого года количество дорожных аварий снизилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших — на 5,4%, а раненых — на 0,5%.
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