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21:13, 20 июля 2019 273
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Пятилетнего мальчика из России нашли мертвым в Польше

Пятилетнего мальчика из России нашли мертвым в Польше

Пятилетнего мальчика из России нашли мертвым в Польше. Об этом сообщил сайт телеканала «360».

О страшной находке рассказал представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек. Полиция в ходе самых масштабных поисков в истории Польши обнаружила тело пропавшего более недели назад пятилетнего мальчика.

Ранее в неизвестном направлении его увез отец, который в тот же вечер покончил с собой.


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