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Пятилетнего мальчика из России нашли мертвым в Польше. Об этом сообщил сайт телеканала «
О страшной находке рассказал представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек. Полиция в ходе самых масштабных поисков в истории Польши обнаружила тело пропавшего более недели назад пятилетнего мальчика.
Ранее в неизвестном направлении его увез отец, который в тот же вечер покончил с собой.
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