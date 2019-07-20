Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в феврале в Горроще

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В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 13 февраля 2019 года около дома №65 по улице Гагарина. Об этом сообщила
31-летняя жительница Дядькова за рулем Skoda Rapid сбила 60-летнюю рязанку, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В ДТП пешеход получила травмы, пострадавшей оказали медпомощь.
Очевидцев попросили обратиться в отдел №4 следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону 29-97-56.
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