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На митинг за свободные выборы в Москве пришли больше двадцати тысяч человек. Об этом сообщил «
Согласованный митинг прошел на проспекте академика Сахарова в субботу, 20 июля.
Движение перекрыли по всей протяженности проспекта. По периметру установлены металлические заграждения, а входить участникам разрешено только через рамки металлоискателей. Обеспечением правопорядка занимаются сотрудники полиции и Росгвардии.
Фото из Twitter-аккаунта «Белого счетчика»
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