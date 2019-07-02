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За неделю клещи покусали 104 рязанца, в том числе 27 детей, информирует региональное управление
«Исследования подтверждают эндемичность территории Рязанской области по клещевому боррелиозу, гранулоцитарному анаплазмозу человека», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что для региона наиболее актуален клещевой боррелиоз и болезнь Лайма.
Рязанцам напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу для получения медпомощи. Рекомендуется провести лабораторное исследование удаленного клеща.
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