В Путятинском районе грузовик врезался в «ЗИЛ», который наносил разметку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В Путятинском районе грузовик MAN врезался в «ЗИЛ Бычок», который наносил временную разметку на проезжую часть, сообщило издательство «
Авария произошла во вторник, 2 июля, в 6:30, на 336 километре федеральной трассы М-5, в районе поселка Новая Деревня.
В результате ДТП пострадали водитель грузовика и рабочий машины дорожной разметки, который был в кузове.
С полученными травмами мужчин доставили в Шиловский межрайонный медицинский центр.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьБухгалтера муниципального предприятия в Малоярославце обвинили в присвоении денег
|
cледующая новость →В среду отключат холодную воду на трех рязанских улицах
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.