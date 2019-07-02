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12:59, 2 июля 2019 185
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Сотрудник рязанской колонии предстанет перед судом за нарушение закона ради денег

Сотрудник рязанской колонии предстанет перед судом за нарушение закона ради денег

Фото: УФСИН по Рязанской области

Сотрудник рязанской ИК-2 предстанет перед судом за нарушение закона ради взятки в десять тысяч рублей. Об этом сообщил сайт областного СУ СКР.

Ранее стало известно, что прапорщик внутренней службы пытался пронести в колонию пять мобильных телефонов, две зарядки, USB-шнур, а также пакет с дрожжами. Все это мужчина спрятал в карманы и носки и собирался передать заключенному, пообещавшему ему вознаграждение.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. Расследование завершили, материалы передали в суд.


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