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В условиях роста числа автомобилей и расширения зоны платной парковки рязанцы все чаще отдают предпочтение жилым комплексам с подземными паркингами. Об этом рассказали в пресс-службе «Северной компании», крупного рязанского застройщика.
«Сегодня наличие удобной парковки для автомобилей жильцов является обязательным атрибутом современного жилого дома. „Северная компания“ стремится сделать дворы своих жилых комплексов максимально свободными и безопасными, а размещение парковочных мест под землей освобождает дополнительную территорию для детских и спортивных площадок, прогулочных дорожек, зеленых насаждений», — пояснили представители застройщика.
В пресс-релизе говорится, что наличие собственного парковочного места на подземной стоянке гарантирует максимальный комфорт для жильцов: можно, не выходя из дома, спуститься к машине на лифте со своего этажа, нет нужды долго прогревать двигатель зимой или откапывать автомобиль из сугроба, так как в паркинге поддерживается стабильная температура.
Отмечается, что подземные паркинги в домах «Северной компании» оборудованы по последнему слову техники: системы автоматического пожаротушения и дымоудаления, круглосуточная охрана и системы видеонаблюдения обеспечат сохранность автомобилей жителей.
В настоящее время завершается передача ключей собственникам квартир в жилом комплексе с подземным паркингом «Дом на Горького», машиноместа на нулевом этаже также предусмотрены в «Доме на Полетаева» — строящемся жилом комплексе на берегу пруда в Горроще.
«Северная Компания» предлагает квартиры в:
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