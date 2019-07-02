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Провалившийся асфальт в центре Рязани засыпали щебнем. Фотографию прислала пресс-служба горадминистрации.
На участке также установили соответствующий знак.
Напомним, асфальт провалился на перекрестке улиц Семинарской и Пожалостина.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.