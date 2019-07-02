После застолья сасовец уехал домой на чужом велосипеде

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У 16-летнего подростка из Сасова угнали велосипед, который он оставил в подъезде. В полицию обратился его отец, сообщила
Прибывшие на место оперативники опросили свидетелей и узнали, что в этот же день в одной из квартир подъезда собиралась пьяная компания. Одним из участников застолья оказался 39-летний местный житель, которого ранее уже неоднократно привлекали к ответственности за подобные преступления.
Подозреваемого задержали. Выяснилось, что выпивший мужчина не захотел идти домой пешком и решил воспользоваться велосипедом, который оставили в подъезде, не пристегнув тросом.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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