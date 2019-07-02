Первая «умная» остановка появится в Калуге в августе

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Фото: Pixabay.com
Первая «умная» остановка общественного транспорта появится в Калуге в августе. Горожане смогут подзарядить там мобильный телефоны,
Остановка с камерами видеонаблюдения и подсветкой будет на улице Баженова. На павильоне сделают кнопку для вызова полиции.
«Мы очень внимательно посмотрели опыт других субъектов, дизайн и так далее. Она очень интересная получилась. Это в формате ГЧП мы делаем, за счет рекламной компании», — отметил городской Голова Дмитрий Разумовский.
Всего в городе сделают 14 «умных» остановок. Компания, которая даст на них деньги, получит место для рекламы. Аукцион по поиску подрядчика уже объявили.
Разумовский также уточнил, что еще полсотни «вандалоустойчивых» остановок появятся в периферийной части города.
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