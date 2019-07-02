Сотрудников рязанского агроуниверситета признали лучшими учеными и инженерами области

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В преддверии Всероссийского дня изобретателя и инноватора, 28 июня, лучшим ученым и инженерам Рязанского агротехнологического университета имени Костычева вручили награды регионального правительства, администрации, министерства промышленности и экономического развития области и Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
Министр промышленности и экономического развития региона Светлана Горячкина обратилась к изобретателям со словами благодарности за их труд, который «позволяет внедрять на производстве новые решения, повышающие производительность труда и конкурентоспособность экономики».
По результатам регионального конкурса «Лучшие предприятия и образовательные учреждения высшего образования Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности за 2018 год» коллектив сотрудников РГАТУ занял первое место в номинации «Предприятие (учреждение) с наибольшей динамикой в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности за 2017- 2018 годы».
Среди молодых изобретателей и рационализаторов диплом третьей степени в номинации «Молодость, создающая будущее» вручили Дмитрию Бышову.
Почетными грамотами наградили ректора вуза Николая Бышова и доцента кафедры технических систем в АПК Владимира Липина.
Доцент кафедры технологии металлов и ремонта машин, начальник отдела патентования Роман Безносюк за добросовестный труд в научно-технической сфере и высокие результаты в изобретательской деятельности получил почетную грамоту администрации города.
«За десятилетия работы в сфере аграрных исследований инновационные разработки ученых университета высоко оцениваются на авторитетных международных выставках и форумах, ежегодно оформляются десятками патентов на изобретения и полезные модели, — рассказали представители РГАТУ. — На сегодняшний день на счету ученых университета более 500 патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и программы ЭВМ».
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