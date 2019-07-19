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9:54, 19 июля 2019 531
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«Яндекс» рассказал, за какой футбольный клуб болеют большинство рязанцев

«Яндекс» рассказал, за какой футбольный клуб болеют большинство рязанцев

«Яндекс» опубликовал исследование на тему популярности футбольных клубов РПЛ в российских регионах. Специалисты проанализировали количество запросов пользователей в интернете.

Исходя из полученных данных, «Яндекс» составил карту, где каждый регион окрасил в цвет команды, за который болеют большинство местных жителей.

Самым популярным оказался «Спартак», на втором месте «Зенит», на третьем «ЦСКА».

Портал «Чемпионат» решил сравнить данные, используя статистику этих же запросов в Google.

«Нужно учитывать, что система окрашивает субъект России определенным цветом при наибольшем количестве процентов, даже если разница между данными составляет 1%", — говорится в сообщении.

В результате «Спартак» снова оказался на первом месте, хоть и не с таким отрывом, как в исследовании «Яндекса».


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