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12:03, 19 июля 2019 187

Салоны оптики «Мой взгляд» объявили скидки на очки для детей, школьников и студентов

Салоны оптики «Мой взгляд» объявили скидки на очки для детей, школьников и студентов

В салонах оптики «Мой взгляд» объявили скидки в 30% на очки для детей, школьников и студентов. Воспользоваться спецпредложением рязанцы смогут до 15 сентября.

Более подробную информацию можно получить у консультантов по телефону: +7 (4912) 93-77-51, а также в Instagram.

В Рязани салоны оптики расположены по адресам:

  • Первомайский проспект, дом №35;
  • улица Новоселов, дом №21-а;
  • Московское шоссе, дом №21;
  • улица Станкозаводская, дом №31;
  • улица Народный бульвар, дом №8.


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1 неделя назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

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