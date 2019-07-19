Рязанцев предупредили об усилении ветра и дожде

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Утром в пятницу, 19 июля, для рязанцев выпустили очередное метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, днем на территории области ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, в отдельных районах кратковременный дождь с грозой.
Явления сохранятся до конца суток.
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