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17:02, 19 июля 2019 446
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Под Тулой водитель легковушки выжил после опрокидывания на нее фуры. Фото

Под Тулой водитель легковушки выжил после опрокидывания на нее фуры. Фото

В пятницу, 19 июля, на дороге «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. В результате столкновения фура DAF опрокинулась на Kia Rio, сообщил MySlo.

Несмотря на сильные повреждения, водитель легковушки остался жив.

«Я ехал из Алексина в Тулу, начался небольшой дождь. Навстречу в сторону Калуги двигалась грузовая фура, ее понесло. Кабина была на полосе водителя, а на меня „шел“ кузов. Как меня учили, я машину поставил боком, успел увернуться, чтобы подставить заднюю часть… В результате кабина легла на мою машину», — рассказал водитель Kia.

Из-за ДТП полностью оказалась перекрыта трасса, пробка растянулась на километры.

Водители стояли в пробке около полутора часов.

Фура перевозила картон, который вывалился на дорогу в результате ДТП.

Фото MySlo


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