Под Тулой водитель легковушки выжил после опрокидывания на нее фуры. Фото

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В пятницу, 19 июля, на дороге «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. В результате столкновения фура DAF опрокинулась на Kia Rio, сообщил
Несмотря на сильные повреждения, водитель легковушки остался жив.
«Я ехал из Алексина в Тулу, начался небольшой дождь. Навстречу в сторону Калуги двигалась грузовая фура, ее понесло. Кабина была на полосе водителя, а на меня „шел“ кузов. Как меня учили, я машину поставил боком, успел увернуться, чтобы подставить заднюю часть… В результате кабина легла на мою машину», — рассказал водитель Kia.
Из-за ДТП полностью оказалась перекрыта трасса, пробка растянулась на километры.
Водители стояли в пробке около полутора часов.
Фура перевозила картон, который вывалился на дорогу в результате ДТП.
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