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14:36, 18 июля 2019 324
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В Рязанском районе на дороге нашли семерых выброшенных щенков

В Рязанском районе на дороге нашли семерых выброшенных щенков

В Рязанском районе в селе Кораблино на дороге нашли семерых выброшенных щенков. Их фотографии в редакцию RZN.info прислала местная жительница Мария Володченко.

Рязанка рассказала, что обнаружила животных примерно месяц назад на проселочной дороге, идущей в направлении поселка Листвянка.

«Мы выгуливали своих собак. И чтобы не доставлять кому-то дискомфорт, делали это не по центральным улицам, а в обход. Щенки выбежали к нам навстречу и бросились в ноги, — рассказала собеседница. -У нас у самих пятеро детей и две собаки, но мы не могли просто пройти мимо. Тем более, что по этой дороге машины буквально „летают“. Мы собрали их и отнесли к себе домой».

На вид щенкам около трех месяцев. В настоящий момент их осталась шестеро. Рязанка разместила объявления на сайте объявлений и одного уже забрали.

По словам Марии, местные жители не рады бездомным собакам и здесь их отстреливают, потому щенков необходимо как можно скорее пристроить.

«Малышам необходим дом и любящие хозяева. Щенки очень добрые и с радостью идут на контакт, есть мальчики и девочки», — добавила рязанка.

Желающие забрать щенков могут связаться с Марией по телефону: +7 (915) 615-99-17.


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