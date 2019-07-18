В ДТП в Тыве погибли семь человек

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При столкновении в Тыве погибли семь человек, среди которых трое детей. Об этом сообщили на официальной
В произошло в четверг, 18 июля, в 21:30 по местному времени на 19 километре дороги Кызыл-Эрзин столкнулись Toyota Camry и Lada Priora.
По предварительным данным, на месте ДТП погибли 7 человек, из них трое несовершеннолетних. Двое пострадавших экстренно госпитализированы в медицинское учреждение.
На месте аварии работает полиция.
Фото МВД по Республике Тыва
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