Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:35, 18 июля 2019 191
 0    0

В ДТП в Тыве погибли семь человек

В ДТП в Тыве погибли семь человек

При столкновении в Тыве погибли семь человек, среди которых трое детей. Об этом сообщили на официальной странице МВД по Республике Тыва «ВКонтакте».

В произошло в четверг, 18 июля, в 21:30 по местному времени на 19 километре дороги Кызыл-Эрзин столкнулись Toyota Camry и Lada Priora.

По предварительным данным, на месте ДТП погибли 7 человек, из них трое несовершеннолетних. Двое пострадавших экстренно госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте аварии работает полиция.

Фото МВД по Республике Тыва


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 48 992
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 687
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 777
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:07, 8 июля 2019 24 682
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:05, 10 июля 2019 20 921
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум