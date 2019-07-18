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13:38, 18 июля 2019 42
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В аварии в Шиловском районе погиб житель Саранска

В аварии в Шиловском районе погиб житель Саранска

Фото: Издательство «Пресса»

Во вторник, 16 июля, в Шиловском районе произошло смертельное ДТП. На 261-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись два автомобиля, пишет издательство «Пресса».

Известно, что неработающий житель Саранска на «девятке» не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в Isuzu под управлением водителя из Рыбного.

От полученных травм пассажир «ВАЗа» скончался в больнице.


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