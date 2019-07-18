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УРТ хочет сдавать троллейбусы в аренду на выпускные. Об этом в четверг, 18 июля, на комитете гордумы сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно.
На заседание депутаты рассмотрели вопрос об изменении в устав муниципального предприятия.
УРТ планирует сдавать в аренду имущество и транспорт для перевозки людей. Изменения связаны с оплатой лизинга за 10 автобусов рязанской автоколонны. Новый устав позволит вернуть технику обратно.
Как отметил Михно, также изменения планируют использовать и для дополнительного заработка. В частности, для аренды техники строительным организациям, школам и так далее.
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