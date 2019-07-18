Рязанец предъявил в прокате поддельный паспорт, чтобы украсть велосипед

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В Рязани поймали мужчину, который украл велосипед из пункта проката. Об этом сообщила
В полицию обратился руководитель пункта проката велосипедов, расположенного в одной из зон отдыха и сообщил, что клиент не вернул велосипед, взятый в аренду.
Правоохранители выяснили, что мужчина взял велосипед, а в залог оставил паспорт. После этого клиент исчез вместе с транспортным средством.
Полиция проверила сведения, указанные в паспорте. Оказалось, что документ принадлежит человеку, который не проживает в Рязани уже долгое время.
Ранее владелец заявлял о пропаже паспорта. Полицейские заметили, что паспорт подделан. На место оригинальной фотографии была вклеена другая. Часть фото была испачкана, само изображение «читалось» не полностью.
Правоохранители нашли место, куда продали похищенный велосипед, установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 48-летний рязанец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хищения.
Выяснилось, что мужчина нашел паспорт случайно и решился украсть велосипед, чтобы продать.
Краденое изъяли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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