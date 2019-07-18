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13:44, 18 июля 2019 23
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Рязанцам объяснили, как получить разрешение на строительство в зоне «Есенинской Руси»

Рязанцам объяснили, как получить разрешение на строительство в зоне «Есенинской Руси»

Рязанцам объяснили, как получить разрешение на строительство в достопримечательном месте «Есенинская Русь». В четверг, 18 июля, на комитете гордумы заместитель начальника инспекции по охране ОКН региона Олег Василькин пояснил процедуру до утверждения режимов использования территории.

Отметим, что границы достопримечательного места установили, а правила и ограничения по застройке — пока нет.

По словам Василькина, минкультуры направило проект в минюст, но его до сих пор не утвердили.

Чтобы получить разрешение на реконструкцию или строительство, требуется предоставить в инспекцию следующие документы:

  • проект строительства (реконструкции) объекта капитального строительства — стадия «Эскизный проект» с учетом ограничений, содержащихся в проекте приказа Минкультуры России;
  • копию градостроительного плана земельного участка в отображением места планируемого строительства (реконструкции);
  • обязательный раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проекте строительства (реконструкции) или отдельного проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в границах территории которых расположен земельный участок, на котором планируется строительство;
  • положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на документацию по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

В случае, если земельный участок расположен в зоне, где строительство не допускается, то документы не рассматриваются.

Депутаты посетовали, что стоимость экспертизы превышает сто тысяч рублей. В ответ на это Василькин предложил обратиться в другую организацию, которая занимается экспертизой, или подождать до утверждения документа на федеральном уровне.


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