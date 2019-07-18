Рязанцам объяснили, как получить разрешение на строительство в зоне «Есенинской Руси»

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Рязанцам объяснили, как получить разрешение на строительство в достопримечательном месте «Есенинская Русь». В четверг, 18 июля, на комитете гордумы заместитель начальника инспекции по охране ОКН региона Олег Василькин пояснил процедуру до утверждения режимов использования территории.
Отметим, что границы достопримечательного места установили, а правила и ограничения по застройке — пока нет.
По словам Василькина, минкультуры направило проект в минюст, но его до сих пор не утвердили.
Чтобы получить разрешение на реконструкцию или строительство, требуется предоставить в инспекцию следующие документы:
В случае, если земельный участок расположен в зоне, где строительство не допускается, то документы не рассматриваются.
Депутаты посетовали, что стоимость экспертизы превышает сто тысяч рублей. В ответ на это Василькин предложил обратиться в другую организацию, которая занимается экспертизой, или подождать до утверждения документа на федеральном уровне.
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