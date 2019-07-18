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9:43, 18 июля 2019 909
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Проекты расширения улицы Есенина, Касимовского шоссе и проезда Яблочкова подготовят в 2019 году

Проекты расширения улицы Есенина, Касимовского шоссе и проезда Яблочкова подготовят в 2019 году

Проекты расширения улицы Есенина, Касимовского шоссе и проезда Яблочкова подготовят в 2019 году. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии в ответе на запрос.

После разработки проектов станет известна стоимость работ.

«Их проведение и реализация будет зависеть от объемов финансирования», — говорится в ответе.

Напомним, улицу Есенина намерены расширить от Театральной площади в сторону ТЦ «Круиз», Касимовское шоссе и улицу Большую — на перекрестке около гипермаркета «Глобус».


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