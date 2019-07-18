При столкновении двух легковушек в Мирном пострадал ребенок

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 17 июля, на улице Новоселковской произошло ДТП. Примерно в 8:40 здесь столкнулись две легковушки, сообщила
По предварительной информации, 66-летний рязанец на «СеАЗ» врезался в «ВАЗ-2115» под управлением 33-летнего жителя области, который ехал навстречу.
В результате травмы получила восьмилетняя пассажирка «пятнадцатой», ее доставили в больницу.
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