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11:29, 18 июля 2019 325
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При столкновении двух легковушек в Мирном пострадал ребенок

При столкновении двух легковушек в Мирном пострадал ребенок

Фото: УМВД по Рязанской области

В среду, 17 июля, на улице Новоселковской произошло ДТП. Примерно в 8:40 здесь столкнулись две легковушки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 66-летний рязанец на «СеАЗ» врезался в «ВАЗ-2115» под управлением 33-летнего жителя области, который ехал навстречу.

В результате травмы получила восьмилетняя пассажирка «пятнадцатой», ее доставили в больницу.


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