Под Рязанью женщина утонула в колодце

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Фото: Издательство «Пресса»
Во вторник, 16 июля, в деревне Строилово Кораблинского района женщина утонула в колодце. Об этом пишет ИД «
Колодец глубиной около 17 метров. Спасателям, чтобы достать погибшую, пришлось вызывать коллег из Рязани.
«С помощью специального оборудования им удалось извлечь тело из воды. По словам местных жителей, женщина, 1970 года рождения, распивала с односельчанами спиртные напитки. Собутыльники послали ее за водой, а спохватились, что знакомой нет, только спустя сутки», — пишет издательство.
Следователи выясняют все обстоятельства гибели женщины.
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