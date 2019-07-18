Начальница касимовской уголовно-исполнительной инспекции взяла 20 тысяч от осужденного

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Начальница касимовской уголовно-исполнительной инспекции подозревается в получении взятки. Об этом сообщил
По данным следствия, 16 июля 2019 года женщина получила 20 тысяч рублей от осужденного. Он находился под контролем уголовно-исполнительной инспекции и не хотел замены наказания на реальное лишение свободы.
Злоумышленницу задержали сотрудники ФСБ и УФСИН.
Расследование уголовного дела продолжается.
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