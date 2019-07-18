На участке по Первомайскому проспекту планируют запретить останавливаться

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На участке по Первомайскому проспекту от улицы Типанова до улицы Дезржинского планируют запретить останавливаться. Информация появилась на сайте проекта «
Рязанцев попросили ответить на вопрос: «Как вы относитесь к инициативе запрета остановки транспортных средств по Первомайскому проспекту от улицы Типанова до улицы Дзержинского и установки на участке дорожных знаков 3.27 „Остановка запрещена“».
Опрос закроется через 13 дней. Пройти его можно по
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