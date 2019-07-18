Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:09, 18 июля 2019 186
 0    0

На участке по Первомайскому проспекту планируют запретить останавливаться

На участке по Первомайскому проспекту планируют запретить останавливаться

На участке по Первомайскому проспекту от улицы Типанова до улицы Дезржинского планируют запретить останавливаться. Информация появилась на сайте проекта «НашДом».

Рязанцев попросили ответить на вопрос: «Как вы относитесь к инициативе запрета остановки транспортных средств по Первомайскому проспекту от улицы Типанова до улицы Дзержинского и установки на участке дорожных знаков 3.27 „Остановка запрещена“».

Опрос закроется через 13 дней. Пройти его можно по ссылке.

Фото GoogleMaps


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 48 973
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 574
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 708
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:07, 8 июля 2019 24 661
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:38, 4 июля 2019 22 374
Тульские гимнастки привезли из Сочи четыре медали
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум