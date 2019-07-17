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Жительница Ряжска пойдет под суд за незаконное получение льготных выплат. Об этом сообщил
Женщина зарегистрирована в селе Подвислово Ряжского района, хотя в последнее время проживала в Санкт-Петербурге.
Село включено в перечень населенных пунктов, находящихся на границе зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а проживание на ней подразумевает льготные социальные выплаты. В итоге, женщина получила деньги в течение пяти лет.
В отношении жительницы Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Ей грозит до двух лет тюрьмы.
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