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13:49, 17 июля 2019 265
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Жительница Ряжска пойдет под суд за незаконное получение льготных выплат

Жительница Ряжска пойдет под суд за незаконное получение льготных выплат

Жительница Ряжска пойдет под суд за незаконное получение льготных выплат. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Женщина зарегистрирована в селе Подвислово Ряжского района, хотя в последнее время проживала в Санкт-Петербурге.

Село включено в перечень населенных пунктов, находящихся на границе зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а проживание на ней подразумевает льготные социальные выплаты. В итоге, женщина получила деньги в течение пяти лет.

В отношении жительницы Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Ей грозит до двух лет тюрьмы.


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