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За сутки в Рязани изъяли больше 20 литров алкоголя. Об этом сообщил
Во время рейда сотрудники полиции выявили четыре факта незаконной продажи алкогольной продукции.
В отношении собственников торговых объектов в администрацию Рязани направлены информационные письма для расторжения договора на размещение торгового объекта.
Проверочные мероприятия продолжаются.
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