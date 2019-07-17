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Во Владимирской области накажут вандала, разбившего мемориальную доску Солженицыну. Об этом сообщила
Инцидент произошел в городе Гусь-Хрустальный в декабре 2018 года.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».
Оперативники нашли у фигуранта телескопическую палку, которой, предположительно, и была разбита доска из стекла.
«В настоящее время дознание завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мемориал
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