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15:13, 17 июля 2019 177
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Во Владимирской области накажут вандала, разбившего мемориальную доску Солженицыну

Во Владимирской области накажут вандала, разбившего мемориальную доску Солженицыну

Во Владимирской области накажут вандала, разбившего мемориальную доску Солженицыну. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в городе Гусь-Хрустальный в декабре 2018 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Оперативники нашли у фигуранта телескопическую палку, которой, предположительно, и была разбита доска из стекла.

«В настоящее время дознание завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мемориал восстановят на деньги спонсоров.


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