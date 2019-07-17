В спасском районе отменили карантин по бешенству животных

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В деревне Троица Спасского района отменили карантин из-за вспышки бешенства животных. Постановление правительства опубликовали в среду, 17 июля.
Ограничительные меры на территории деревни действовали с мая. Под них
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В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.