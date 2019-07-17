В Рязани электричка насмерть сбила мужчину

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В среду, 17 июля, в Рязани электричка сбила мужчину. Трагедия произошла в районе платформы «203-й километр» перегона «Рязань-1 — Листвянка», сообщили в транспортной полиции.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего устанавливают.
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