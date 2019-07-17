В Липецке водитель «Киа» сбил 10-летнего подростка и скрылся с места ДТП

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Во вторник, 16 июля, в Липецке на улице Папина водитель Kia сбил 10-летнего подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП, сообщила
Мальчик и его 9-летний пассажир получили травмы. После оказания медпомощи их отпустили.
После этого водителя нашли и задержали. Им оказался 47-летний мужчина.
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