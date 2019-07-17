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12:24, 17 июля 2019 133
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В Коврове задержали двух девушек, распространявших наркотики

В Коврове задержали двух девушек, распространявших наркотики

В Коврове задержали двух девушек, распространявших наркотики, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во время досмотра у местных жительниц 20 и 22 лет нашли 27 свертков с N-метилэфедроном общей массой почти девять граммов.

В доме у фигуранток оперативники изъяли упаковочные материалы и электронные весы.

Стражи порядка выяснили, что злоумышленницы работали в интернет-магазине, в котором продавали запрещенные вещества.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1. статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере).

Фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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