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В Коврове задержали двух девушек, распространявших наркотики, сообщила
Во время досмотра у местных жительниц 20 и 22 лет нашли 27 свертков с N-метилэфедроном общей массой почти девять граммов.
В доме у фигуранток оперативники изъяли упаковочные материалы и электронные весы.
Стражи порядка выяснили, что злоумышленницы работали в интернет-магазине, в котором продавали запрещенные вещества.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1. статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере).
Фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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