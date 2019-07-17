Опубликовано новое видео пыток из ярославской колонии

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После публикации видео с пытками из ярославской ИК-1 эксперты восстановили на изъятой в колонии технике и другие записи издевательств над заключенными. Об этом написала «
Через год после публикации первого видео, издание разместило новые «пыточные видео» из ярославской ИК-1.
Напомним, ранее в сети появилось
Позже суд
В отношении пятнадцати участников дела возбудили уголовные дела по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 12 из них сейчас находятся в СИЗО, трое под домашним арестом.
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