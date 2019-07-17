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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий против сотрудников московской полиции, которые участвовали в задержании Ивана Голунова. Об этом сообщил интернет-портал «
Сколько именно полицейских проходят по делу в качестве подозреваемых, пока неизвестно.
Также, по непроверенной информации, в числе подозреваемых — начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. С фигурантов дела взяли подписку о невыезде.
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