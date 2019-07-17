Молодые ученые Рязанского агроуниверситета стали участниками «Всероссийского дня поля»

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Представители Рязанского агротехнологического университета имени Костычева стали участниками агротехнологической выставки-форума «Всероссийский день поля — 2019», которая прошла с 10 по 12 июля на базе Санкт-Петербургского аграрного университета.
11 июля «Всероссийский день поля» торжественно открыл министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
«Центральным событием деловой программы выставки стало пленарное заседание „Итоги проведения посевных работ и ход уборочных работ в Российской Федерации в 2019 году“, где были обозначены приоритетные направления развития российского АПК на ближайший период», — рассказали в пресс-службе РГАТУ.
В рамках деловой программы «Всероссийского дня поля» прошел конкурс «Мечты и реальность цифрового АПК». Для очного участия в нем отобрали 11 проектов из числа представленных аграрными вузами России, в том числе проект «Агрегат для утилизации незерновой части урожая в качестве удобрения», выполненный Михаилом Есениным, студентом магистратуры инженерного факультета РГАТУ.
По результатам презентации проект рекомендовали к участию в следующем этапе конкурса, который пройдет в Москве в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019».
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