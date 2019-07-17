Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:49, 17 июля 2019 93

Молодые ученые Рязанского агроуниверситета стали участниками «Всероссийского дня поля»

Молодые ученые Рязанского агроуниверситета стали участниками «Всероссийского дня поля»

Представители Рязанского агротехнологического университета имени Костычева стали участниками агротехнологической выставки-форума «Всероссийский день поля — 2019», которая прошла с 10 по 12 июля на базе Санкт-Петербургского аграрного университета.

11 июля «Всероссийский день поля» торжественно открыл министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«Центральным событием деловой программы выставки стало пленарное заседание „Итоги проведения посевных работ и ход уборочных работ в Российской Федерации в 2019 году“, где были обозначены приоритетные направления развития российского АПК на ближайший период», — рассказали в пресс-службе РГАТУ.

В рамках деловой программы «Всероссийского дня поля» прошел конкурс «Мечты и реальность цифрового АПК». Для очного участия в нем отобрали 11 проектов из числа представленных аграрными вузами России, в том числе проект «Агрегат для утилизации незерновой части урожая в качестве удобрения», выполненный Михаилом Есениным, студентом магистратуры инженерного факультета РГАТУ.

По результатам презентации проект рекомендовали к участию в следующем этапе конкурса, который пройдет в Москве в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 48 945
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 500
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 632
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
16:07, 8 июля 2019 24 620
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:38, 4 июля 2019 22 321
Тульские гимнастки привезли из Сочи четыре медали
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум