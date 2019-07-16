В Рязани задержали иностранца, грабившего дорогие машины

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В Рязани задержали безработного гражданина Абхазии, который приехал в город, чтобы грабить дорогие автомобили. Об этом сообщила
Известно, что 18 февраля целью 33-летнего злоумышленника стала Toyota Land Cruiser Prado.
Мужчина разбил стекло и забрал из салона кожаную сумку стоимостью около 3 тысяч рублей с документами, часами стоимостью около 13 тысяч и портмоне стоимостью более 2 тысяч. В портмоне он обнаружил банковскую карту и лист бумаги с написанным пин-кодом, благодаря которому смог снять со счета 100 тысяч.
Подозреваемого задержали, в его съемной квартире обнаружили похищенные вещи и часть денег.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ, его заключили под стражу. Материалы передали в суд.
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