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13:42, 16 июля 2019 269
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В Рязани задержали иностранца, грабившего дорогие машины

В Рязани задержали иностранца, грабившего дорогие машины

В Рязани задержали безработного гражданина Абхазии, который приехал в город, чтобы грабить дорогие автомобили. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 18 февраля целью 33-летнего злоумышленника стала Toyota Land Cruiser Prado.

Мужчина разбил стекло и забрал из салона кожаную сумку стоимостью около 3 тысяч рублей с документами, часами стоимостью около 13 тысяч и портмоне стоимостью более 2 тысяч. В портмоне он обнаружил банковскую карту и лист бумаги с написанным пин-кодом, благодаря которому смог снять со счета 100 тысяч.

Подозреваемого задержали, в его съемной квартире обнаружили похищенные вещи и часть денег.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ, его заключили под стражу. Материалы передали в суд.


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