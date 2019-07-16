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11:24, 16 июля 2019 298

Студенческие отряды проходят практику на объектах «Рязаньэнерго»

Студенческие отряды проходят практику на объектах «Рязаньэнерго»

С 1 июля студенческие отряды «Потенциал» РГРТУ, «Энергетик» Скопинского электротехнического колледжа и филиала ФГБОУ ВО «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I» (железнодорожный колледж) трудятся в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго». Всего на объектах электросетевого комплекса практику проходят 39 бойцов стройотрядов.

Студентов официально приняли в штат предприятия, разделили на группы и распределили в Рязанский, Ряжский, Сараевский, Сасовский, Старожиловский, Шацкий, Шиловский и Скопинский районы электрических сетей филиала.

Под руководством опытных наставников они изучают проектную документацию и методы технического обслуживания энергообъектов, учатся выполнять ремонт трансформаторов, проводить осмотр воздушных линий, актуализируют базу данных потребителей электроэнергии.

Сами практиканты признались, что трудиться на предприятии интересно и полезно.

«Очень важно, что стройотряд дает возможность прочувствовать и познать профессию не только в теории, но и на практике. Ведь энергетика очень многогранная, здесь требуется и физический и умственный труд. Я в студотряде уже третий год и многому здесь научился, появился опыт работы по специальности, — поделился студент 3 курса РГРТУ Михаил Половников. — И в дальнейшем планирую связать свою жизнь с энергетикой, ведь это отрасль, которая никогда не потеряет своей важности и актуальности!»

Как рассказали в пресс-службе компании, бойцы стройотрядов активно погружаются в профессию. Кроме того, они получают возможность продемонстрировать свои умения и в перспективе устроиться на работу в «Рязаньэнерго».

«Ребята показывают себя с хорошей стороны, очень стараются, если что-то непонятно, всегда задают вопросы. Они искренне неравнодушны к профессии. И наша задача — помочь им овладеть всеми необходимыми навыками, — подчеркнул главный инженер Шиловского РЭС Андрей Галичкин. — Будем надеяться, что после окончания учебного заведения они придут работать по специальности в наш филиал».


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