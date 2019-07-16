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Преступник, которого искала рязанская полиция, попался на краже конфет в Красноярске, сообщил портал
В воскресенье, 14 июля, мужчина пытался пройти мимо кассы с пакетом конфет на сумму 21 рубль. Охрана задержала его в супермаркете «Командор».
«Выяснилось, что мужчина уже месяц разыскивается полицией Рязанской области за кражу и объявлен в федеральный розыск», — уточнили в Росгвардиии.
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