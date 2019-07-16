Погода в Калужской области резко ухудшится. Прогноз синоптиков

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В Калужской области резко ухудшится погода. О штормовом предупреждении сообщает региональное ГУ МЧС 16 июля.
Жителей региона в течение ближайших суток ожидает сильный дождь, гроза, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Калужан просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
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