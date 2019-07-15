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12:55, 15 июля 2019 80
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Жителям Владимира планируют вернуть право самостоятельно выбирать мэра

Жителям Владимира планируют вернуть право самостоятельно выбирать мэра

Губернатор Владимирской Области Владимир Сипягин предложил внести изменения в порядок избрания глав муниципалитетов. Глава региона направил в заксобрание проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Владимирской области и порядке избрания глав муниципальных образований Владимирской области», передает «Зебра-ТВ».

Сипягин предложил установить во Владимирской области единый порядок избрания глав городов, которые функционируют самостоятельной, а не входят в административную зависимость от районов — Владимир, Муром, Ковров, Гусь-Хрустальный. Исключение составит Радужный, имеющий статус закрытого административно-территориального образования.

На местах власти будут решать сами выбирать ли глав на прямых прямых муниципальных выборах или это будут делать депутаты горсовета из числа кандидатов, прошедших конкурс.

В пояснительной записке уточняется, что независимо от способа избрания, главы округов будут возглавлять местные администрации.

Фото «Зебра-ТВ»


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