Жителям Владимира планируют вернуть право самостоятельно выбирать мэра

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Губернатор Владимирской Области Владимир Сипягин предложил внести изменения в порядок избрания глав муниципалитетов. Глава региона направил в заксобрание проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Владимирской области и порядке избрания глав муниципальных образований Владимирской области», передает «
Сипягин предложил установить во Владимирской области единый порядок избрания глав городов, которые функционируют самостоятельной, а не входят в административную зависимость от районов — Владимир, Муром, Ковров, Гусь-Хрустальный. Исключение составит Радужный, имеющий статус закрытого административно-территориального образования.
На местах власти будут решать сами выбирать ли глав на прямых прямых муниципальных выборах или это будут делать депутаты горсовета из числа кандидатов, прошедших конкурс.
В пояснительной записке уточняется, что независимо от способа избрания, главы округов будут возглавлять местные администрации.
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