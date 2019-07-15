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15:14, 15 июля 2019 332
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За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали четверо

За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали четверо

За неделю, с 7 по 14 июля, на пожарах в Рязанской области пострадали четверо. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего за это время зарегистрировали 39 вызовов, 22 из них — загорания травы и мусора. Огонь уничтожил и повредил 24 строения и шесть автомобилей.

Во вторник, 9 июля во время пожара в селе Морозово-Борки Сапожковского района пострадал мужчина. Его госпитализировали с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

В четверг, 11 июля загорелся дачный дом в деревне Пальное Рязанского района. В огне пострадал мужчина.

В субботу, 13 июля во время пожара в автомобиле в селе Большое Подовечье Милославского района пострадали двое мужчин. Их госпитализировали.

Во вторник, 9 июля спасатели из реки Оки у села Кузьминское Рыбновского района подняли тело мужчины. Всего к работам привлекались 13 единиц техники, три лодки, 30 человек.


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