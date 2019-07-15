За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали четверо

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За неделю, с 7 по 14 июля, на пожарах в Рязанской области пострадали четверо. Об этом сообщила
Всего за это время зарегистрировали 39 вызовов, 22 из них — загорания травы и мусора. Огонь уничтожил и повредил 24 строения и шесть автомобилей.
Во вторник, 9 июля во время пожара в селе Морозово-Борки Сапожковского района пострадал мужчина. Его госпитализировали с предварительным диагнозом отравление угарным газом.
В четверг, 11 июля загорелся дачный дом в деревне Пальное Рязанского района. В огне пострадал мужчина.
В субботу, 13 июля во время пожара в автомобиле в селе Большое Подовечье Милославского района пострадали двое мужчин. Их госпитализировали.
Во вторник, 9 июля спасатели из реки Оки у села Кузьминское Рыбновского района подняли тело мужчины. Всего к работам привлекались 13 единиц техники, три лодки, 30 человек.
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