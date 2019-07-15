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15:23, 15 июля 2019 370
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За неделю на 11 рязанских улицах заделали ямы

За неделю на 11 рязанских улицах заделали ямы

Фото: Администрация Рязани

За неделю, с 8 по 14 июля, на 11 рязанских улицах заделали ямы, сообщил сайт горадминистрации.

Ремонт выполнили на улицах Авиационная, Забайкальская, Краснорядская, Рязанская, Белякова, Коняева, на дороге от дома №3 до дома №19 корпус 2 по улице Новаторов, Малом шоссе, Посадском переулке, Скорбященском проезде, проезд к дому №21а по улице Интернациональной (детский сад №154).

Общая площадь ремонта составила 1 200 квадратных метров.

С 15 по 21 июля планируется заделать выбоины в асфальте на участках на улицах Забайкальская, Белякова, дороге от дома №3 до дома №19 корпус 2 по улице Новаторов, Рязанская, путепроводе «Приокский».

С начала года работы провели на 146 улицах.


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