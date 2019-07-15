За неделю на 11 рязанских улицах заделали ямы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 8 по 14 июля, на 11 рязанских улицах заделали ямы, сообщил
Ремонт выполнили на улицах Авиационная, Забайкальская, Краснорядская, Рязанская, Белякова, Коняева, на дороге от дома №3 до дома №19 корпус 2 по улице Новаторов, Малом шоссе, Посадском переулке, Скорбященском проезде, проезд к дому №21а по улице Интернациональной (детский сад №154).
Общая площадь ремонта составила 1 200 квадратных метров.
С 15 по 21 июля планируется заделать выбоины в асфальте на участках на улицах Забайкальская, Белякова, дороге от дома №3 до дома №19 корпус 2 по улице Новаторов, Рязанская, путепроводе «Приокский».
С начала года работы провели на 146 улицах.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ Любимова появился новый заместитель
|
cледующая новость →За неделю на пожарах в Рязанской области пострадали четверо
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.