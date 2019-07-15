В Тульскую облдуму выдвинулись 33 кандидата

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В депутаты Тульской облдумы выдвинулись 33 кандидата. Об этом сообщили «
Из 33 кандидатов четверо — самовыдвиженцы, 29 выдвинуты от партий по одномандатным округам.
До выборов Тульскую городскую и областную думы осталось два месяца, в этом году они пройдут 8 сентября.
ИА «Тульские новости» составило
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