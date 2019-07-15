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В рязанской облдуме прошли кадровые перестановки. Их согласовали на заседании в понедельник, 15 июля.
Так, депутат Татьяна Панфилова возглавила комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, также она стала представителем облдумы в совете муниципальных образований Рязанской области.
Ранее эти должности занимал Алексей Просянников, который перешел на работу в облизбирком.
Кроме того, заместителем председателя комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике стала депутат Татьяна Баринова.
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