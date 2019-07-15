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22:34, 15 июля 2019 129
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В Рязанской области задержали пьяного водителя без «прав», скрывавшегося от полиции на мотоцикле

В Рязанской области задержали пьяного водителя без «прав», скрывавшегося от полиции на мотоцикле

В Александро-Невском районе задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от полиции. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в июне 2019 года молодой человек выпил и решил навестить свою мать, проживающую в другом селе. На этот момент он уже был осужден и лишен «прав» за пьяное вождение.

Нарушитель ехал по трассе Р-22 «Каспий» на мотоцикле, когда его попытались остановить автоинспекторы. Однако молодой человек свернул на проселочную дорогу и попытался «оторваться».

Злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Материалы направили в суд.


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