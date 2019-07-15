В Рязанской области задержали пьяного водителя без «прав», скрывавшегося от полиции на мотоцикле

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Александро-Невском районе задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от полиции. Об этом сообщил
Известно, что в июне 2019 года молодой человек выпил и решил навестить свою мать, проживающую в другом селе. На этот момент он уже был осужден и лишен «прав» за пьяное вождение.
Нарушитель ехал по трассе Р-22 «Каспий» на мотоцикле, когда его попытались остановить автоинспекторы. Однако молодой человек свернул на проселочную дорогу и попытался «оторваться».
Злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Материалы направили в суд.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязанской области накажут родителей подростков, управлявших мотоциклом без «прав»
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.