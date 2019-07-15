В Рязани осудили подростков, ограбивших прохожих на Почтовой

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В Рязани осудили троих подростков, ограбивших прохожих на Почтовой, сообщил
В январе 2018 года несовершеннолетние нападали на людей, проходящих через арку на улице Почтовой. Нанеся телесные повреждения, виновные забирали у потерпевших сумки с деньгами.
Подсудимые вину признали полностью, раскаялись и возместили ущерб.
Одному из нападавших назначили назначено пять лет и шесть месяцев исправительной колонии общего режима, остальных приговорили к двум годам лишения свободы условно.
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