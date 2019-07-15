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8:45, 15 июля 2019 159
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В России покупатели смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

В России покупатели смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

Сейчас такая возможность есть только в малонаселенных пунктах в некоторых регионах.

Как пишут «Известия», к программе подключат сеть магазинов «Пятерочка».

Для получения наличных необходимо будет совершить покупку.


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